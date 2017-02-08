Они доступны для рекламодателей



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Google запустил новые инструменты для блокировки рекламы. Компания представила обновленные инструменты блокировки объявлений общих категорий. Об этом сообщает пресс-служба.

Блокировка объявлений общих категорий была запущена в некоторых странах в 2010 году. Благодаря ей можно отключить на сайте рекламу конкурентов и другие нерелевантные для вашей аудитории объявления. Например, можно отказаться от показа объявлений определенных категорий (допустим, «Финансы», «Одежда» или «Туризм»)

Сейчас Google увеличил количества таких категорий с 250 до 470. Это позволит рекламодателям более детализировано подходить к выбору конкретных категорий рекламы, избегая чрезмерной блокировки и нежелательного негативного влияния на доход.

Например, вместо полной блокировки категории «Одежда» можно заблокировать одну из новых подкатегорий — «Солнцезащитные очки», «Сумки» или «Часы». (Общие категории теперь можно заблокировать на русском языке).

Однако у этой технологии есть и недостатки. Блокировка общих категорий может уменьшить возможный доход, поскольку ставки заблокированных рекламодателей будут исключены из аукциона. С другой стороны, большее число доступных подкатегорий позволит точечно блокировать нежелательные объявления.