Команда HTC займется развитием потребительских устройств

Google закрыл сделку по покупке части бизнеса HTC. В рамках сделки к команде интернет-гиганта присоединятся 2000 разработчиков тайваньской компании. Кроме того, Google получит неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC.

Новые сотрудники перейдут в подразделение, которое занимается выпуском потребительских устройств: смартфонов Pixel, «умных» колонок Google Home Mini и Max, ноутбуков Pixelbook, камер Google Clips, беспроводных наушников Google Pixel Buds, VR-шлемом Daydream View. Данная команда уже работала с Google над созданием Pixel и Pixel 2.

Разработчики HTC привнесут свой богатый опыт, который накапливался десятилетиями. Среди их «ноу-хау» — вывод на рынок первого 3G-смартфона в 2005 году, первого сенсорного телефона в 2007-м и устройства с цельнометаллическим корпусом в 2013-м.

Одновременно закрытие сделки означает расширение присутствия Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тайвань уже является важнейшим хабом компании, а теперь Тайпей станет крупнейшим центром разработки Google в APAC.

Аппаратный бизнес Google был запущен три года назад, и компания продолжит инвестировать в него в долгосрочной перспективе. Своей миссией Google видит создание принципиального иного пользовательского опыта, объединяющего наработки в сфере ИИ, программного и аппаратного обеспечения. Такая концепция подразумевает, что устройства-помощники повсюду сопровождают человека.