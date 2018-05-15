Все данные пользователей автоматически перенесутся в новый сервис

Google продолжает осуществлять масштабный ребрендинг своих сервисов. На этот раз изменения затронут облачное хранилище Google Drive, которое получит другое название, сообщает TechCrunch.

Все пользовательские данные, накопленные в сервисе Drive, будут гарантированно перенесены в обновлённое хранилище Google One. Для подписчиков нового сервиса будет работать специальная круглосуточная служба поддержки.

Некоторым пользователям Google Drive придется модифицировать свои продукты, чтобы адаптировать их к хранилищу One. Однако известно, что пользователи увидят ощутимые изменения, в том числе касаемо понижения цен за использование нового сервиса.

В настоящий момент изменения пока коснулись только США, однако в скором времени они произойдут и в других странах. В России сервис известен под названием «Google Диск».