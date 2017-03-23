Раньше функция была доступна только кандидатам в президенты



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Google разрешит знаменитостям публиковать сообщения непосредственно в поисковике. Раньше эта функция была доступна только кандидатам в президенты во время предвыборной гонки.

В скором времени опция будет доступна общественным организациям и знаменитостям – музеям, футбольным клубам, режиссерам фильмов, музыкантам и актерам. Это позволит известным людям размещать в поисковике новости и достоверную информацию о себе.

Сейчас опция доступна нескольким популярным музыкантам из Бразилии, но в скором времени Google предоставит такую возможность и другим знаменитостям.