Новый сервис Stamp составит конкуренцию Discover от Snapchat



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Компания Google работает над созданием технологии под названием Stamp, которая сможет форматировать материалы брендов и СМИ в журнальный формат, сообщает The Wall Street Journal.

Технология разрабатывается в целях взаимодействия с медиакомпаниями и издателями: с её помощью СМИ будет легче информировать пользователей о новостях. Сервис будет открывать доступ к «плитке» с иконками поставщиков контента, активировав который, пользователь сможет намного быстрее получить доступ к тем либо иным материалам - текстам, фото, видео.

Проект получил рабочее название Stamp, где «St» означает «stories», «amp» — «accelerated mobile pages», сервис для создания быстро загружающихся в мобильных браузерах новостных статей. По описанию, новая технология схожа с функцией Discover в Snapchat, которая разбивает по разным блокам материал, который исчезает из доступа пользователей через сутки.

Stamp будет привязан к поисковику Google уже в августе. Корпорация ведёт переговоры с CNN, Time, The Washington Post и другими медиа о продвижении своего сервиса.

Напомним, ранее платформа myWidget, разработанная Mail.Ru Group, запустила новые инструменты рекомендации контента – чатбот для мессенджеров и виджет для AMP-страниц, дающие возможность значительно ускорить просмотр и загрузку страниц.