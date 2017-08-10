Обновленная функция поможет рекламодателям сделать мобильные объявления эффективнее и содержательнее

Google AdWords обновила расширения для мобильных объявлений. Мобильные дополнительные ссылки стали интерактивными, а уточнения и структурированные описания получили больше места.

Используя дополнительные ссылки, рекламодатели смогут направлять людей на конкретные страницы прямо из объявлений. В ссылки можно встроить дополнительные сведения: время работы, карточки товаров и др.

Необходимая информация будет отображаться абзацем в одном ряду с текстом объявления.

Таким образом, пользователь получит максимальный объем информации перед тем, как перейти по ссылке, а рекламодатель — большее привлечение целевой аудитории.

В дальнейшем Google планирует оснастить объявления дополнительными кнопками и увеличенными вертикальными ссылками, добившись максимальной релевантности переадресации на сайт рекламодателя.

Напомним, что Google также работает над созданием технологии под названием Stamp, которая сможет форматировать материалы брендов и СМИ в журнальный формат.