Кризис подтолкнкл рекламодателей к поиску эффективных способов размещения рекламы



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Google предсказывает всплеск популярности такой модели продаж рекламы, как Programmatic Direct в 2017 году, пишет AdAge. По собственным данным корпорации, за первые 9 месяцев 2016 года количество видеороликов, размещенных через Programmatic Direct, увеличилось вдвое.

Кризисный 2015 год подтолкнул рекламодателей к поиску эффективных способов размещения рекламы, что повлекло рост programmatic рынка. Возродившийся в уходящем году интерес со стороны рекламодателей может "вдохнуть" новую жизнь в Programmatic Direct - модель продаж инвентаря с помощью программатик, при которой рекламодатель закупает инвентарь напрямую у площадки.

Все больше крупных рекламодателей переводят свои бюджеты в частные маркетплейсы и закрытые аукционы. При этом интерес есть как со стороны покупателей, так и со стороны паблишеров. На фоне активного развития блокировщиков интернет-рекламы рекламодатели хотят минимизировать количество сомнительного трафика и получить гарантии того, что информационное окружение баннера или объявления не повлияет на контекстную безопасность бренда.

"Мне кажется большинство рекламодателей понимают эффективность покупки через Programmatic Direct, но при этом они хотят быть уверенными в том, что объявления показываются в правильной среде. Маятник качнулся от просто покупки в реальном времени в сторону комфортного и лезопасного размещения," - прокомментировал развитие формата Майкл Кунц, старший вице-президент USA Today Network.