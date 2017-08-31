Первая виртуальная валюта появилась в 2009 году, однако россияне заинтересовались ей только сейчас



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Компания Google, проанализировав поисковые запросы жителей России, выяснила что особенно часто за последние полгода пользователи искали информацию, связанную с криптовалютой.

Наиболее частые поисковые запросы: что такое спиннер, биткоин, версус. Эти термины вошли в топ-100 самых популярных. Среди всех запросов со словом «как» 69 место занял запрос «как майнить биткоин», а в рейтинге запросов, включающих слова «кто такой» на 27 месте оказался запрос «кто такие майнеры».

Несмотря на то, что первая криптовалюта была запущена еще в 2009 году, наибольший всплеск интереса российских пользователей к этой индустрии пришелся именно на первое полугодие 2017 года. В целом количество запросов по этой теме увеличилось более чем на 250%. За тот же период более чем на 560% выросло число запросов, посвященных видам криптовалюты. При этом самый яркий рост показал интерес к Ethereum — количество запросов про эту криптовалюту выросло более чем на 760%. число запросов про Bitcoin выросло более чем на 220%. Общее количество таких запросов о майнинге увеличилось на 560%.

Самый большой рост интереса к криптовалюте был замечен в Хабаровском крае. Также жители Калининграда в первом полугодии стали вводить на 674% больше запросов, посвященных майнингу, — это самый яркий показатель роста интереса к этой категории среди всех регионов России.