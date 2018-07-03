Большую часть доходов браузера обеспечивают поисковики

Компания Opera Limited, владеющая разработчиком браузера Opera Software, опубликовала проспект публичного размещения акций. Из документа следует, что более половины доходов компании приносит сотрудничество с двумя партнерами-поисковиками — Google и «Яндексом», сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

В 2017 году Google и «Яндекс» совокупно обеспечили 56,1% (по 43,2% и 12,9%) выручки Opera. В I квартале 2018 года доли американской и российской поисковых систем в доходах Opera составили 44,8% и 10,4%.

Исходя из данных о выручке Opera и «Яндекса» за прошлый год и в I квартале этого года, отчисления российского поисковика разработчику браузера за эти периоды могли составить около $ 16,6 млн и чуть более $ 4 млн, соответственно. То есть Opera получает отчисления, соответствующие чуть боле 1% выручки «Яндекса». Структуру платежей от поисковиков Opera не раскрывает.

Поисковые системы, по сути, платят браузеру за увеличение своей доли поискового рынка. Так, «Яндекс» является поиском по умолчанию для всех российских пользователей браузера Opera, а Google — для пользователей из других стран. Плата поисковика зависит, в частности, от популярности браузера в конкретной стране и от количества поисковых запросов, задаваемых через него.