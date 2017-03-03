За первые полчаса торгов было продано около 100 млн ценных бумаг компании



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Стоимость акций Snap, владельца мессенджера Snapchat, взлетела почти на 50% после первого раунда IPO. Ценные бумаги компании торговались по 25, 5 долларов за штуку, против первоначальных 17 долларов. За первые полчаса торгов было продано около 100 млн акций, сообщает CNBC.

В ходе первого раунда стоимость акций Snap на максимуме поднимались до 26,05 долларов за акцию. В общей сложности в ходе торгов должно было быть продано 200 млн ценных бумаг компании. Телеканал подсчитал, что с учетом цены открытия 24 доллара за акцию капитализация Snap составляет около 33 млрд долларов.

Таким образом, размещение владельца Snapchat стало самым крупным среди технологических компаний на бирже после IPO Twitter, которое прошло в 2013 году. Для сравнения, сейчас капитализация Twitter составляет 11 млрд долларов.

Snap Inс. подала документы на IPO в ноябре 2016 года. В ходе размещения рассчитовала привлечь 4 млрд долларов. Впервые информация о возможном IPO компании появилась еще в 2015 году, тогда Snap оценивалась в 15 млрд долларов.