Интернет-компания выпустила видео, в котором собрала самые популярные запросы пользователей в уходящем году

Google представила 17 ежегодный проект «Год в Поиске», в котором собраны самые быстрорастущие запросы пользователей в 2017-м году. Эти события вдохновили компанию сделать видео, а группу «Каста» — написать к нему саундтрек.

В число мировых трендов вошли запросы об урагане «Ирма», новинках от Apple и судьбе бывшего телеведущего программы Today на NBC Мэтта Лауэра, уволенного из-за секс-скандала.

Среди наиболее популярных вопросов Google назвала: «как начинаются лесные пожары?», «как далеко могут летать северокорейские ракеты?», «как много в мире беженцев?», «как возникают ураганы?», «как быть сильной женщиной?» и другие темы.

В России огромный интерес пользователей вызвала жеребьевка ЧМ-2018 и Кубок конфедераций. Российские пользователи чаще всего посылали запросы о способах начала майнинга и спрашивали, что такое хайп. Ждун, «Это фиаско, братан» и «На донышке» признаны поисковиком мемами года в РФ.

Рэп продолжает уверенно набирать популярность, главной рэп-звездой в уходящем году стал Oxxxymiron. Его баттл с рэпером Гнойным собрал десятки миллионов просмотров и стал событием в русскоязычном YouTube.

Россиян интересовали не только хорошие поводы, но и потери. В этом году ушли многие культовые личности, которые внесли огромный вклад в искусство, музыку, театр и кино. Некоторые из них стали олицетворением целой эпохи. В ТОП-10 популярных запросов вошли Вера Глаголева, Дмитрий Марьянов, Честер Беннингтон, Михаил Задорнов, Илона Новоселова, Олег Яковлев, Дмитрий Хворостовский и другие.

«Одни с замиранием сердца следили за жеребьевкой Чемпионата мира по футболу, другие смотрели рэп-баттлы, майнили биткоины или крутили спиннеры. Google все время был рядом и на протяжении 12 месяцев, 365 дней, 525 600 минут помогал находить ответы на самые разные вопросы», - сообщила Екатерина Кондратьева, менеджер по связям с общественностью Google Россия

Списки Google составлены на основе поисковых запросов, по которым зафиксирован существенный рост трафика в 2017 году, по сравнению с годом минувшим.

Состав творческой группы:

Креатив – SLAVA

Продакшн – Stink