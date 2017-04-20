Google готовит специальную программу для настольной и мобильной версий браузера



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Google планирует выпустить специальный блокировщик рекламы для настольной и мобильной версий браузера Chrome, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, фирменный блокировщик будет ограничивать показ лишь определенных рекламных форматов, например, всплывающие окна, ролики со звуком и так далее, либо будет полностью закрывать доступ ко всем объявлениям на тех сайтах, где была замечена назойливая реклама. Таким образом, владельцам сайтов придется самим следить за тем, чтобы реклама на их ресурсе соответствовала стандартам.

Кроме того, предполагается, что Google сможет получать плату от рекламодателей, которые хотят пройти через фильтры блокировщика в Chrome. Сама компания уже входит в созданный разработчиком приложений Eyeo GmbH альянс Acceptable Ads, за счёт чего её объявления показываются пользователям блокировщика AdBlock Plus.

Собеседники издания отмечают, что Google собирается запустить функцию блокировки рекламы «в течение нескольких недель» и сейчас решает вопросы с некоторыми деталями предложения.