Поисковик запустил функцию фактчекинга



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Google расширил на весь мир функцию фактчекинга. Теперь в поисковой выдаче Google News проверенные материалы будут выделяться специальной маркировкой. Об этом сообщается в блоге компании.

С 7 апреля поисковик будет помечать материалы, прошедшие проверку администраторами, как fact check. Это значит, что они прошли проверку на наличие фактических ошибок. В выдаче поисковика при попытке найти какой-то факт рядом будут размещать аннотации от сайтов PolitiFact или Snopes, которые специализируются на разоблачении фейков.

В частности, в специальном окне начнут показывать информацию об уровне доверия к тому или иному источнику. Это нововведение сможет привлечь внимание к организациям, которые специализируются на проверке достоверности информации, и поможет в борьбе с фейковыми материалами.