Технология интегрирована в голосовой помощник Assistant

В ходе встречи с журналистами Google поделился подробностями о голосовой технологии Duplex, интегрированной в голосовой помощник Assistant. С её помощью смартфон сможет совершать звонки от имени пользователя, сообщает The Verge.

Технологию компания представила ещё в мае, а в ходе встречи представитель Google показал новую технологию в действии. Сервис-ассистент сможет записывать пользователей в салоны красоты или забронировать столик в ресторане. Помощник сам сверяет расписание в смартфоне и помогает выбрать подходящее время. Он может также пользоваться услугой онлайн-бронирования.

Сейчас Google тестирует различные варианты того, как Assistant сможет общаться в диалогах. Один из представленных вариантов — заказ столика в ресторане. Помощник звонит в ресторан и просит забронировать столик на определённую дату и количество человек. Если ресторан откажется от записи звонка, то Assistant может передать эту задачу человеку.

Assistant записывает все разговоры, а также предупреждает, что человек на другом конце линии разговаривает с роботом. У Assistant будет техническая поддержка Google — операторы получат доступ к транскрипции предыдущего разговора, смогут перехватить и завершить звонок. Параллельно с этим они смогут тестировать и улучшать систему.

Тестирования Duplex, начнется этим летом. В ближайшие недели Google запустит ограниченное публичное тестирование Duplex в США. В нем примут участие пользователи и заведения-партнеры.