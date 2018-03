Адаптацией ролика для российского ТВ занималось агентство Ogilvy Group Russia

В новой рекламной кампании премиального моторного масла профессиональный гонщик и геймер соревнуются в экстремальном вождении по мотивам популярной компьютерной игры.

Бренд моторного масла Castrol объявляет о старте первой на российском ТВ рекламной кампании по продвижению премиального моторного масла Castrol EDGE.

В дебютном рекламном ролике бренд развивает идею надёжной защиты двигателя за счёт увеличенной прочности масляной пленки даже в самых экстремальных условиях, проиллюстрировать которые призваны результаты сотрудничества бренда с легендарной серией гоночных видеоигр Need for Speed. Адаптацией ролика для российского ТВ занималось агентство Ogilvy Group Russia.

Новая реклама показывает преимущество масла Castrol EDGE для двигателя автомобиля при экстремальном вождении, на первый взгляд возможном только в виртуальной реальности.

Рекламный ролик обращается к промо специальной миссии Titanium Trials от Castrol для новейшей части легендарной серии — Need for Speed: Payback. В промо-видео профессиональный гонщик-дрифтер Люк Вудхэм и один из лучших игроков в Need for Speed Тео Томас проверяют, чьи навыки экстремального вождения — реального или виртуального — лучше, в воссозданной в калифорнийской пустыне Маунтин Вэлли гоночной трассе из компьютерной игры.

Геймер и гонщик проходят реальный маршрут, полный бездорожья, крутых поворотов и узких каньонов на специально оборудованном Ford Mustang, однако при этом управляют автомобилем как в видеоигре. Стекла автомобиля полностью затемнены, и за происходящим вокруг участники состязания следят, глядя на экран на приборной панели — картинка доступна благодаря камере, установленной на крыше.

Главная сложность испытания заключается в том, что оба соперника могут наблюдать за гонкой только со стороны — вид привычный для управления в компьютерной игре, но не для управления реальным автомобилем.

«Наша рекламная кампания — довольно необычный, не свойственный производителям смазочных материалов маркетинговый ход. Мы говорим о сложных и технологичных вещах на языке эмоций и драйва, показывая, что Castrol EDGE помогает двигателю справиться даже с самыми нереальными нагрузками. Мы воссоздали условия, которые раньше можно было представить только в видеоиграх, и можем с уверенность заявить, что Castrol — настоящий эксперт по надёжной работе двигателя в самых сложных условиях и при самых экстремальных нагрузках», — отмечает Леонид Кобрин, генеральный директор Castrol в России.

В качестве основных площадок для рекламы Castrol выбрала развлекательные телеканалы с преимущественно молодежной аудиторией — СТС, ТНТ и РЕН-ТВ.