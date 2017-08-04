В ответ на неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей компания выпустила еще одно видео с пилотами



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Казахстанский сервис покупки авиабилетов Chocotravel запустил новую рекламную кампанию. В кадре – лишь девушки в пилотках.

Мнения пользователей социальных сетей о новом рекламном ролике разделилось. Одни сочли, что реклама слишком пошлая и дешевая, оскорбляет женщин и явно ухудшает имидж туристического портала. Другие воздержались от негативных комментариев, отметив креативный подход, смелость идеи и красоту девушек.

В ответ на обвинения в сексизме сегодня сервис выпустил еще одно видео, главными героями которого стали мужчины. Пилоты также как и стюардессы не одеты, из формы на них - лишь галстуки и фуражки.