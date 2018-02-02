Доход компании превысил 110 млрд долларов, несмотря на убытки, вызванные новой финансовой реформой США

Итоговый доход Alphabet, материнской компании Google, за год превысил $110 млрд. Это максимум за 20-летнюю историю компании. Доход за четвертый квартал 2017 года составил $32,323 млрд, следует из неаудированной отчётности холдинга.

Финансовые успехи говорят об успешных продажах рекламы вопреки скандалу с российским вмешательством в выборы 2016 года, из-за которого изменилась политика закупки рекламы за рубежом. Основную долю доходов составили поступления от рекламы, которые увеличились в 4 квартале до $27,227 млрд с $22,399 млрд. Доходы Alphabet от рекламы в выдаче результатов поиска и на YouTube выросли на 22,6%.

На 40% увеличилась и нерекламная прибыль холдинга. В 4 квартале компания сделала ставку на сервисы, связанные с облачными технологиями.

Однако Alphabet завершила четвертый квартал с чистым убытком в $3,02 млрд из-за изменения налогового законодательства США. Новая налоговая реформа США вынудила компанию выплатить государству $9,9 млрд.

Кроме того, компания сообщила о кадровых изменениях. Председателем совета директоров материнской компании Google стал Джон Хеннеси, член совета директоров Google с 2004 года. Он занял пост Эрика Шмидта, который покинул эту должность в декабре 2017 года, но остался в компании.