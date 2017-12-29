В видео рэпер предстает в образе президента РФ, копируя его стиль

Рэп-исполнитель Слава КПСС (также известен как Гнойный и Слава Карелин) выпустил клип на композицию «Владимир Путин».

Дебют песни состоялся на баттле против Эрнесто Заткнитесь и Майти Ди, который проходил на площадке Slovospb в рамках проекта «Рвать на битах». Тогда же Слава КПСС объявил себя «Молодым Владимиром Путиным в русском рэпе».

В клипе рэпер не рассказывает о самом президенте, но сравнивает себя с российским лидером. Он одет в деловой костюм с красным галстуком. Спародировано и публичное выступление политика — рэпер сидит за столом и говорит в установленный на него микрофон.

Также в треке Славы КПСС упоминается оппозиционер Алексей Навальный, которого он сравнил с кукольными персонажами передачи «Спокойной ночи, малыши!».

Из-за наличия нецензурной лексики в новом клипе Славы КПСС мы не можем опубликовать видео. Клип можно найти на YouTube.