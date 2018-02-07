Лидерами по продажам прошлого года остались Apple, Samsung и Huawei

Эксперты IDC провели исследование мирового рынка смартфонов и пришли к выводу, что он снизился на 0,1%. Это хоть и незначительное, но первое падение за весь период существования. Покупатели предпочитали подешевевшие моделей предыдущего поколения либо выбирали бюджетные модели.

За прошлый год в мире было реализовано 1,47 миллионов смартфонов. Наибольший спад эксперты наблюдали в четвертом квартале. За три последних месяца года продано 403,5 миллионов устройств, это на 6,3% меньше, чем в 2016 году. При этом ранее именно четвертый квартал был самым результативным. По мнению аналитиков, это связано с тем, что люди дарили смартфоны на Новый год и Рождество.

Глобальными лидерами по итогам минувшего года остаются по-прежнему Apple, Samsung и Huawei. При этом увеличить свои показатели существенно им не удалось.

Самое сильное снижение уровня продаж наблюдается в Китае и США. Китайский рынок смартфонов сократился впервые с 2009 года на 4,9%. При этом в 4-м квартале прошлого года падение усилилось до 15,7% в годовом выражении. Аналитики отмечают, что обновления, которые сделали китайские производители, оказались недостаточны для того, чтобы заставить потребителей покупать новые модели. Это привело к общему замедлению рынка.

Однако крупные игроки рынка укрепили свои позиции. В частности, лидером рынка смартфонов в Китае в прошлом году стала Huawei, поставки которой достигли 90,9 млн устройств, а доля рынка выросла до 20,4% с 16,4% в 2016 году. На втором месте – Oppo, доля которой повысилась с 16,8% до 18,1%, на 3-м - Vivo, на 4-м - Xiaomi. Apple замыкает топ-5 с долей рынка 9,3%.