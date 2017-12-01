Генеральный директор агентства PRT Edelman Affiliate подвел итоги уходящего года

В 2017 году в жизни PRT Edelman Affiliate произошло много значимых событий. Переезд в новый офис, выделение B2B департамента в отдельную компанию, флагманское IZMENI SOZNANIE в Тайланде. Об этом, а также о предстоящей Digital Елке, которая за несколько лет приобрела статус главной отраслевой вечеринки года Sostav.ru поговорил с генеральным директором агентства Глебом Сахраем.

Глеб, привет! Давай начнем с самого актуального. Digital Елка в этом году пройдет в китайском стиле. Почему именно такая тематика?

По нескольким причинам. Мы всегда стараемся выбирать для Digital Елки необычные места. Но в этот раз поняли, что ни одной новой и масштабной площадки в центре города не появилось. Поэтому нами было принято необычное решение – объединить сразу 3 заведения, принадлежащих одному владельцу, в суперклуб с помощью специально построенных стеклянных террас-переходов. Два из этих трех этих заведений – китайские рестораны, и мы решили, что это хороший знак, чтобы сделать Елку именно «китайской». Тем более что в digital-бизнесе происходит настоящий хайп по поводу азиатских рынков и других веяний из Поднебесной. В мире искусства царит масштабная китайская экспансия и много где еще. И все сразу сложилось: китайская эстетика подразумевает вполне понятный стиль костюмов, где можно явить определенный уровень оригинальности и фантазии; наши друзья из Deluxe Interactive нарисовали очень красивый фирменный стиль; и, наконец, «китайская история» стала отличной платформой для многочисленных тематических зон и инсталляций, которые можно будет увидеть 22 декабря.

Расскажи немного о программе? Чем будете удивлять гостей?

Атмосферой, отличной компанией, хорошей музыкой. Это то, что делает «Елку» самой крутой московской новогодней вечеринкой каждый год. Если говорить о музыке, то у нас будет отличная обойма диджеев, а также «живые» выступления, которые мы пока держим в секрете. Конечно же, у нас будут классные тематические зоны и интерактивные объекты. Но главное – люди в красивых, тщательно продуманных костюмах, с улыбками на лицах. Так что нас ждет вот прямо праздник-праздник.

Кстати, про уходящий год. Ты им доволен?

Были разные сложные моменты и для компании, и лично для меня. Но сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что доволен. Это был насыщенный, интересный, а значит – хороший год. Год, который будет невозможно забыть. Реформы нашего digital-подразделения, его интеграция с PR-командами постепенно начали приносить плоды. Мы провели сильнейшее IZMENI SOZNANIE. Наш уровень побед в тендерах очень высок – около 50%, и мы знаем, в каких направлениях будем развиваться. Наконец, мы переехали в новый офис.

Как вам на новом месте? Не жаль было покидать лофт с высоченными потолками на Яузе, с которым вы плотно ассоциировались?

Кому-то, возможно, и было жаль, но точно не мне. На старом месте мы просидели больше 10 лет и просто выросли из него. Можно даже сказать, что оно нам порядком надоело. Так что если раньше мы думали о том, что нужно искать что-то «на районе», то потом нам захотелось сменить район на кардинально другой. В новом офисе на Саввинской набережной у нас очень много свободного пространства. Мы смотрим на него ежедневно и понимаем, что нужно расти и развиваться дальше. И мы много думаем и обсуждаем, как именно. А это значит, что переезд – отличный импульс к тому, чтобы не останавливаться. Это такой важный знак для рынка, для текущих и потенциальных клиентов, для партнеров и, главное, – для нас самих. Ну и, наконец, новый офис мы изначально «придумывали» под себя: от дизайна, до картин, которые мы покупали на аукционе молодых художников. Это тоже вдохновляет каждый день, что для нас очень важно.

Два года назад вы стали российской частью крупнейшей в мире сети коммуникационных агентств Edelman. Как развивается ваше партнерство?

По нарастающей. Мы продолжаем работать с клиентами Edelman: Министерством Туризма Дубай, Unilever, Mars, HP и другими. С января у нас появится еще один крупный клиент, который сеть, в том числе и с нашей помощью, выиграла в этом году. Буквально через пару дней к нам для обмена опытом и чтобы выступить перед нами и нашими клиентами из лондонского офиса приезжает человек, ответственный за Influencer Marketing. То есть, мы с западными коллегами работаем «плечом к плечу».

Блогеры – это актуально. Такое впечатление, что этим сейчас занимаются абсолютно все.

Так и есть! Рынок интеграций в блогерский контент растет очень быстро, а значит – беспорядочно. У нас «блогерское» направление показывает сейчас, пожалуй, наибольший рост – +50% к прошлому году. Это неудивительно, мы работаем с блогерами не на уровне просто рекламных размещений, а скорее с позиции возможностей создания эффективного креатива, интеграции во все коммуникационные каналы и долгосрочного партнерства. А также, что особенно важно, мы приравниваем работу с блогерами к работе с журналистами, стараясь получить от партнерства максимум. Именно такой подход сегодня нужен и самим блогерам, и клиентам. Разумеется, в сочетании с лучшей ценой. Несколько тяжелых, но прекрасных побед в питчах на это направление, которые мы одержали в этом году, научили нас быть первыми во всех аспектах. Но мы не просто развиваем это направление, а стремимся к упорядочиванию рынка. Так, наша конференция LOVEBRAND в этом году была посвящена именно интеграциям в блогерский контент. Специально под нее мы провели совместно с Mediascope, первое исследование, которое составило «доказуемый» топ блогеров и показало, какую рекламу в блогах запоминает аудитория.

Исследование действительно наделало довольно много шуму. Будете продолжать?

Конечно! И вширь, расширяя выборку, и вглубь, работая над тем, чтобы выявить все механизмы, влияющие на эффективность интеграций. Исследования, как это ни странно, отличный объект для инвестиций. Как и все, направленное на развитие знаний. Так, главным качеством PR-специалиста мы считаем не опыт работы, коммуникационные качества – умение красиво и убедительно говорить в эпоху мессенджеров стало чуть ли не вторичным – а структурность мышления и ум. В сочетании с драйвом, конечно.

Глеб, почему было принято решение сделать B2B департамент отдельной компанией?

Потому, что IZMENI SOZNANIE – так называется новая структура – стала абсолютно самостоятельной и продолжает расти за счет организации мероприятий для медиа компаний. Кроме того, в следующем году мы планируем запустить 1-2 новых «продюсерских» проекта, так как очень верим в перспективы создания и развития своих брендов. Хотя это во многом сложнее, чем работать на клиентов, поскольку цикл выхода на показатели рентабельности здесь не менее двух лет.

Кстати, вы уже определились, где пройдет IZMENI SOZNANIE-2018?

Мы вместе с нашими партнерами мечтали о США, но этим мечтам, очевидно, сбыться не суждено. Поэтому, после далекой Азии мы смотрим в сторону «удобной» Европы и рассчитываем до конца года принять решение относительно столицы 2018. А потом взять и сделать еще одно самое лучшее IZMENI SOZNANIE. Я уже в предвкушении! Но это, в основном, радость, отложенная на начало следующего года. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать всем читателям «Состава» ровного финиша в 2017-м и отличного старта в 2018-м!