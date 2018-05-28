Александр Бастрыкин обвинил приложение для обмена фотографиями и видеозаписями в «совершении теракта в Ленинграде»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал «закрыть Instagram», поскольку с его помощью был «совершен теракт в Ленинграде». Об этом он заявил во время своего выступления на съезде уполномоченных по правам детей. Позже на сайте СКР был опубликован отчет о выступлении главы ведомства, в котором вместо Instagram значился Telegram.

В частности, во время своего выступления председатель СКР призвал ориентироваться на зарубежный опыт: «В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram».

В выступлении Бастрыкина речь шла о теракте в петербургском метро, произошедшем в апреле 2017 года. Тогда в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. В результате взрыва погибли 16 человек, пострадали около 50.

А затем председатель СКР подчеркнул, что узнал о подаче Instagram иска в суд против государства. «Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», — приводит слова Бастрыкина РБК.

Позже Следственный комитет на своем сайте разместил материал о выступлении Александра Бастрыкина, в котором речь уже шла не об Instagram, а o другом сервисе — Telegram, который находится под блокировкой на территории России с середины апреля.