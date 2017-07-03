Правительство отказалось продлевать с Дмитрием Страшновым истекший контракт



РИА Новости

Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов, чей контракт истек 1 июля, покинет компанию в ближайшее время. Правительство не намерено продлевать договор с топ-менеджером. По данным RNS, временно исполняющим обязанности гендиректора ФГУП будет назначена первый заместитель Страшнова Ольга Осина.

Слухи о возможной отставке Дмитрия Страшнова появились, после того как в ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию за 2014 год на сумму более 95 млн рублей.

В феврале текущего года Прокуратура направила в СКР материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова. На этот раз надзорное ведомства посчитало, что глава ФГУП незаконно выписал своим заместителям премии почти на 270 млн рублей по итогам работы в 2014-2015 годах, причинив таким образом ущерб своему предприятию.

Источник, близкий к руководству «Почты России», сообщил RNS, что слышал о планах назначить Осину врио главы, но соответствующего приказа Минкомсвязи пока нет. В пресс-службе Минкомсвязи и «Почты России» отказались от комментариев.

Экс-президент Tele2 возглавил «Почту России» в апреле 2013 года. Его кандидатуру выдвинуло Минкомсвязи.