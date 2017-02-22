Надзорное ведомство подозревает Дмитрия Страшнова в злоупотреблении полномочиями



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Прокуратура направила в СКР материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова, узнал из своих источников “Коммерсант”.

По мнению надзорного ведомства, глава ФГУП незаконно выписал своим заместителям премии почти на 270 млн рублей по итогам работы в 2014-2015 годах, причинив таким образом ущерб своему предприятию.

Так, в мае 2015 года им было выделено по итогам ударного труда в 2014 году 89,5 млн рублей. В сентябре того же года, по итогам уже 2015 года — судя по всему, речь шла об успехах в первом полугодии, — заместителям было выплачено 179,7 млн рублей. Издание отмечает, что на сайте "Почты России" у Дмитрия Страшнова числится десять первых и обычных заместителей, а также имеющий такой ранг главный финансовый директор.

Напомним, в ноябре прошлого года в центральный аппарат СКР уже направлялись документы на привлечение господина Страшнова к ответственности по той же 201-й статье УК. Поводом также стала проверка начисления премий. Только в том случае нарушения Генпрокуратура усмотрела в отношении самого руководителя "Почты России", который, по версии надзора, незаконно получил около 95 млн рублей вместо положенных 3 млн рублей. Все эти материалы попали в ГСУ СКР, однако процессуальное решение, возбудить уголовное дело или отказать в нем, в рамках доследственной проверки до сих пор не принято.