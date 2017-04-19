Торгово-промышленная палата предложила изменить действующую систему подсчета



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Подход к определению доли продовольственных ритейлеров на рынке может измениться. Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает повысить порог доминирования розничных сетей и уточнить базу его определения. Для этого необходимо учитывать наличие у компании супермаркетов и гипермаркетов. Как указывают эксперты, данные форматы обычно не вступают в прямую конкуренцию между собой за счет различий в ассортименте, пишет «Коммерсантъ».

Дело в том, что покупатели готовы добираться до гипермаркетов по 10–30 минут, в то время как до небольших магазинов обычно идут пешком и предпочитают тратить на это не более 5 минут. Поэтому ТПП считает, что долю можно рассчитывать, исходя из объема проданного продовольствия в границах субъекта.

Для компаний, развивающих только магазины «у дома», порядок расчета останется прежним. Если сеть не имеет в границах субъекта гипермаркета, то ее долю стоит рассчитывать относительно нескольких муниципальных образований, граничащих с теми, в которых расположены супермаркеты одного ритейлера. Сейчас долю определяют относительно товарооборота одного муниципального образования, предельно допустимый показатель — 25%.

ТПП также предлагает повысить порог доминирования в продовольственном ритейле с 25% до 35% от общего объема розничных продаж продуктов в пределах муниципалитета за предыдущий финансовый год. Это позволит снять ограничения для органического роста торговых сетей.

В настоящее время многие ритейлеры сталкиваются с серьезными ограничениями. В десятках муниципалитетов их доля превышает те самые 25%. Это происходит не только у крупных ритейлеров (X5 Retail Group и «Магнита»), но и у региональных игроков («Монетка» или «Мария-Ра» на Урале и в Сибири). Текущий вариант законодательства ограничивает инвестиционную активность, говорит гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предложение ТПП поддержали.