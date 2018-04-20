В конкурсе приняли участие более 138 работ федеральных и региональных телекомпаний

В Туле завершил свою работу фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Всего в конкурсе участвовали 138 работ федеральных и региональных телекомпаний, производящих компаний, продюсерских центров, режиссеров.

Оргкомитет фестиваля объявляет победителей:

Номинация «Открытие»: ГТРК «Вятка». Фильм «Восьмое небо»

Номинация «Рука помощи»: ВГТРК ГТРК «Тула «. Фильм «Я могу!»

Специальный приз:

Столичное телевидение « Вся Уфа». «Банк ограниченных возможностей».

Вся Уфа». «Банк ограниченных возможностей». Телеканал « Удмуртия». Фильм « Обнимая жизнь» ( из цикла « Кто мы»)

Номинация «Профессия как призвание»: ГТРК «Урал». Круг и ещё круг

Специальный приз:

ГТРК « Псков». Документальный фильм « Без острова мне никак»

Номинация «Вдохновение»: ГТРК «Новосибирск». Фильм «Соло для скрипки с учениками»

Специальный приз:

Телекомпания « Березники ТВ». Сюжет « Анатолий Бутор. Творческий юбилей»

Номинация «Цена жизни»: «Россия 1» Тула. «Под крылом ангела»

Специальный приз:

Телекомпания « Телекон». Очерк « Чернобыльский альбом»

Номинация «Эхо памяти»: Телеканал Совета Федерации «Вместе РФ». Фильм «Ржев — город воинской славы»

Специальный приз:

ГТРК «Волгоград-ТРВ». Специальный репортаж «Второй в истории»

Специальный приз от Губернатора Тульской области:

ГТРК «ВЯТКА». «Вятчане — герои «Варяга»

Специальный приз от Тульской городской Думы:

ГТРК «Татарстан» Казань. «По праведной стезе»

Приз от союза журналистов Тульской области:

ГТРК «Татарстан» Казань. «По праведной стезе»