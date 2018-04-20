В Туле завершил свою работу фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Всего в конкурсе участвовали 138 работ федеральных и региональных телекомпаний, производящих компаний, продюсерских центров, режиссеров.
Оргкомитет фестиваля объявляет победителей:
Номинация «Открытие»: ГТРК «Вятка». Фильм «Восьмое небо»
Номинация «Рука помощи»: ВГТРК ГТРК «Тула «. Фильм «Я могу!»
Специальный приз:
- Столичное телевидение «Вся Уфа». «Банк ограниченных возможностей».
- Телеканал «Удмуртия». Фильм «Обнимая жизнь» (из цикла «Кто мы»)
Номинация «Профессия как призвание»: ГТРК «Урал». Круг и ещё круг
Специальный приз:
- ГТРК «Псков». Документальный фильм «Без острова мне никак»
Номинация «Вдохновение»: ГТРК «Новосибирск». Фильм «Соло для скрипки с учениками»
Специальный приз:
- Телекомпания «Березники ТВ». Сюжет «Анатолий Бутор. Творческий юбилей»
Номинация «Цена жизни»: «Россия 1» Тула. «Под крылом ангела»
Специальный приз:
- Телекомпания «Телекон». Очерк «Чернобыльский альбом»
Номинация «Эхо памяти»: Телеканал Совета Федерации «Вместе РФ». Фильм «Ржев — город воинской славы»
Специальный приз:
ГТРК «Волгоград-ТРВ». Специальный репортаж «Второй в истории»
Специальный приз от Губернатора Тульской области:
ГТРК «ВЯТКА». «Вятчане — герои «Варяга»
Специальный приз от Тульской городской Думы:
ГТРК «Татарстан» Казань. «По праведной стезе»
Приз от союза журналистов Тульской области:
ГТРК «Татарстан» Казань. «По праведной стезе»