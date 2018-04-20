В Туле завершил свою работу фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Всего в конкурсе участвовали 138 работ федеральных и региональных телекомпаний, производящих компаний, продюсерских центров, режиссеров.

Оргкомитет фестиваля объявляет победителей:

Номинация «Открытие»: ГТРК «Вятка». Фильм «Восьмое небо»

Номинация «Рука помощи»: ВГТРК ГТРК «Тула «. Фильм «Я могу!»

Специальный приз:

  • Столичное телевидение «Вся Уфа». «Банк ограниченных возможностей».
  • Телеканал «Удмуртия». Фильм «Обнимая жизнь» (из цикла «Кто мы»)

Номинация «Профессия как призвание»: ГТРК «Урал». Круг и ещё круг

Специальный приз:

  • ГТРК «Псков». Документальный фильм «Без острова мне никак»

Номинация «Вдохновение»: ГТРК «Новосибирск». Фильм «Соло для скрипки с учениками»

Специальный приз:

  • Телекомпания «Березники ТВ». Сюжет «Анатолий Бутор. Творческий юбилей»

Номинация «Цена жизни»: «Россия 1» Тула. «Под крылом ангела»

Специальный приз:

  • Телекомпания «Телекон». Очерк «Чернобыльский альбом»

Номинация «Эхо памяти»: Телеканал Совета Федерации «Вместе РФ». Фильм «Ржев — город воинской славы»

Специальный приз:

ГТРК «Волгоград-ТРВ». Специальный репортаж «Второй в истории»

Специальный приз от Губернатора Тульской области:

ГТРК «ВЯТКА». «Вятчане — герои «Варяга»

Специальный приз от Тульской городской Думы:

ГТРК «Татарстан» Казань. «По праведной стезе»

Приз от союза журналистов Тульской области:

ГТРК «Татарстан» Казань. «По праведной стезе»