Фотограф в полной темноте «разглядел» в автомобиле всю его красоту



Screenshot

Проект с Volkswagen стал для слепого фотографа Пете Эккерта (Pete Eckert) первым, когда модель автомобиля стала для него объектом искусства.

До того как ослепнуть Пете Эккерт серьезно не занимался фотографией. Хотя тяга к искусству, в частности, к архитектуре и промышленному дизайну у него была всегда. В свое время он планировал поступать в Йельский университет, но неутешительный диагноз врачей не дал этой мечте осуществиться.

Уже будучи слепым, он искал возможность заниматься искусством, которое позволяло бы достаточно зарабатывать, чтобы содержать семью. На создание фотографий его вдохновила модель фотоаппарата «Кодак» 50-х годов с возможностью инфракрасной настройки. В дальнейшем он нашел для себя нужные модели и оборудование, чтобы сегодня создавать те работы, которые мы видим и в рекламном ролике для Volkswagen.

Пете называет себя скорее концептуальным художником, чем фотографом. Потому что основные образы – родом из прошлого и его «зрячей» памяти. «То, что я получаю от фотографии – это событие, а не изображение. Я визуал, который просто не может видеть», – сообщает Пете на страничке своего официального сайта.

В рекламном ролике нового Arteon описывается процесс фотосъемки, применяемые подходы слепого художника для создания его работ. «Мне не нужны глаза, чтобы видеть красоту», – резюмирует фотограф в рекламном ролике Volkswagen, созданном агентством Grabarz & Partner.