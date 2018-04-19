Перед ним поставлена задача повышения уровня качества контента канала

«СТС Медиа» объявил о назначении Антона Федотова генеральным продюсером телеканала СТС. На новой позиции он будет курировать вопросы, связанные с производством контента для канала СТС.

Антон Федотов будет подчиняться генеральному директору канала СТС, обязанности которого после ухода Дарьи Легони-Фиалко выполняет генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

«За годы сотрудничества с нашим холдингом Антон зарекомендовал себя как яркий, неординарный и креативный человек, способный находить неожиданные решения, умеющий удивлять зрителя. Успех многочисленных проектов СТС, в создании которых он принимал непосредственное участие, от „Кухни“ до „Ивановых-Ивановых“, лишний раз подчеркивает это. Перед Антоном стоит задача повышения уровня качества контента канала СТС, и я уверен, что он отлично с ней справится. Хочу пожелать Антону удачи на новом посту и поприветствовать его в дружной команде „СТС Медиа“», — сообщил Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа», генеральный директор канала СТС.

Антон Федотов — известный режиссер и продюсер, на счету которого целый ряд успешных проектов, реализованных в том числе и по заказу телеканала СТС. В их числе фильм «Кухня. Последняя битва», сериалы «Отель Элеон», «Кухня», «Даёшь молодёжь!» и другие. В 2016-м Антон Федотов открыл свою компанию Pick Up Film, которая в качестве субподрядчика производила оба сезона последнего проекта YBW для СТС «Ивановы-Ивановы»: серии писались в YBW, а Pick Up брала их в разработку.