Она займет должность руководителя партнерских программ в отделе инновационных рекламных продуктов интернет-компании

Генеральный директор онлайн-кинотеатра tvzavr Марина Сурыгина с 9 января 2018 года присоединится к компании Яндекс в должности руководителя партнерских программ в отделе инновационных рекламных продуктов, сообщили Sostav.ru в tvzavr и подтвердили в Яндексе.

Марина Сурыгина является одним из основателей tvzavr и его гендиректором с 2015 года. В Яндексе перед ней будет стоять задача укрепления позиции компании на рынке видеорекламы. «Марина Сурыгина будет работать над видеопродуктами для партнеров Яндекса, расширением линейки видеопродуктов для рекламодателей, а также над стратегическими партнерствами», – пояснили в интернет-компании.

Текущие управленческие функции tvzavr будут возложены на самих акционеров онлайн-кинотеатра. В настоящее время уже ведутся переговоры с крупными игроками рынка и рассматриваются кандидатуры на должность генерального директора, уточнили в компании.

«На протяжении многих лет интернет-кинотеатр tvzavr является серьезной точкой карьерного роста для ее топ-менеджеров. Каждый менеджер в компании tvzavr имеет перспективы роста до руководителя, а далее топ-менеджера. Таких примеров в компании несколько: Варвара Давыдова, занимавшая ранее пост руководителя направления по работе с сетевыми агентствами, стала коммерческим директором компании и успешно приумножает доходы tvzavr. Второй отличный пример – Марина Сурыгина, которая прошла путь от менеджера по развитию до генерального директора.

Мы довольны результатами, достигнутыми под руководством Сурыгиной. На протяжении двух лет, в течение которых Сурыгина управляла компанией, выручка росла кратными темпами, а за 2016 год компания tvzavr показала прибыль. Были запущены фундаментальные для развития компании проекты – «Русское кино» и MoviesChain», – отметили акционеры онлайн-кинотеатра tvzavr.

В 2016 году выручка tvzavr составила 275 млн. рублей, доходы от платной модели увеличились в пять раз, количество подписчиков – до 4 млн. человек, суммарное время просмотра контента – на 25% по сравнению с 2015 годом. Ежемесячная аудитория tvzavr составляет 25 млн. уникальных пользователей. В апреле 2016 года проект «Русское кино» запущен онлайн-кинотеатром tvzavr под патронажем Министерства культуры РФ и Роскино в рамках «Года российского кино». В 2018 году tvzavr планирует запустить видеоплатформу MoviesChain на основе технологии блокчейн.

Марина Сурыгина окончила Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ» и начинала карьеру как программист. В 2009 году вместе с группой коллег основала интернет-кинотеатр tvzavr. С 2014 года работала в должности директора по развитию. В 2015 году назначена заместителем генерального директора tvzavr, а с сентября 2015 года – генеральным директором.