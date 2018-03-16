Замену ему пока не нашли

Генеральный директор «Триколор ТВ» Алексей Холодов покидает компанию уже в конце марта. Причиной его ухода называют разногласия с владельцем оператора, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что для игроков рынка эта новость стала неожиданностью, у самой компании также пока нет замены руководителю. На смену ему рассматривается несколько кандидатур, но имена не называются.

Холодов возглавил «Триколор ТВ» в 2014 году, когда у оператора насчитывалось менее 11 млн абонентов, к концу 2017 года оно достигло 12,3 млн. Под его руководством было сформировано направление нелинейных сервисов как новый формат деятельности оператора, запущен спутниковый интернет, сформирована и заложена основа новой стратегии развития компании. Кроме того, оператор вышел на рынок Дальнего Востока.

По данным «ТМТ консалтинга», в 2017 г. компания обслуживала 29% всех российских абонентов платного ТВ. На 2-м месте — «Ростелеком» (23%), на 3-м — «Эр-телеком холдинг» (8%). По собственным данным «Триколора», в 2017 г. по сравнению с 2016 г. его выручка выросла на 7% до 19,1 млрд руб. (рост к 2014 г. — около 90%).