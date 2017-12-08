Клиенты АЗС компании с помощью очков виртуальной реальности увидят путь, который проходит топливо перед тем, как попасть в бак авто

«Газпром нефть» запустила VR-проект, в рамках которого с использованием технологий виртуальной реальности познакомит автолюбителей с процессами производства и транспортировки топлива, а также устройством АЗС.

С помощью VR-очков посетители флагманских АЗС сети «Газпромнефть» смогут увидеть своими глазами путь, который проходит топливо перед тем, как попасть в бак автомобилей. Проект стартовал в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Ведущий фильма, участник «Квартета И» актер Камиль Ларин, проведет виртуальный тур по ключевым объектам нефтяной инфраструктуры: НПЗ, нефтебазам, лабораториям и системе подземных коммуникаций на АЗС. Зрители фильма увидят один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Омский НПЗ «Газпром нефти» и нефтебазу с хранилищами емкостью до двух тысяч тонн, окажутся в кабине современного многосекционного бензовоза и заглянут в невидимую часть резервуарного парка на АЗС.

Благодаря пятиминутному фильму зрители с эффектом полного погружения могут увидеть технологические процессы, сопровождающие нефтепродукты с момента производства до бака своих автомобилей, а также элементы непрерывной системы контроля качества, о которых ранее могли только слышать.

«VR-решения всё глубже проникают в различные сферы деятельности. Выстраивая бизнес от клиента, мы используем их как возможность не только наглядно показать процессы производства и реализации моторного топлива, но и выступить для потребителя проводником в мир новых технологий» – отметил Александр Крылов, директор по региональным продажам «Газпром нефти».

Первыми VR-фильм в минувшие выходные посмотрели посетители АЗС в Санкт-Петербурге. В Москве и Екатеринбурге показ начнется на этой неделе. В следующем году зрителями фильма станут жители и других городов.