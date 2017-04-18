Должность занял Алексей Блинов





Алексей Блинов возглавил издательство «Медиа Пресс», которое принадлежит «Газпром-медиа холдингу» и выпускает еженедельный журнал-телегид «Панорама ТВ». Решение принято большинством голосов Совета директоров ЗАО «Медиа Пресс».

Блинов имеет значительный опыт работы в средствах массовой информации, в частности, он был генеральным директором «Известий» Санкт-Петербурга. В 2007-2012 годах руководил направлением связей с общественностью футбольного клуба «Зенит». До прихода в «Газпром-медиа» Блинов занимался продвижением Hyundai в России.

«Более 20 лет журнал «Панорама ТВ» является незаменимым гидом в Санкт-Петербурге для тех, кто следит за событиями телевизионного мира. За свою историю журнал заработал авторитет среди жителей северной столицы и стал изданием №1 среди телегидов в этом регионе. Вместе с коллективом издания нам предстоит сохранить лояльную аудиторию и укрепить позиции журнала на рынке печатной прессы Санкт-Петербурга», – прокомментировал Алексей Блинов.

Игорь Данилов, бывший генеральный директор издательства, продолжит работу в Совете директоров «Медиа Пресс».