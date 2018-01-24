Запуск проекта запланирован на весну

«Газпром-Медиа» вернулся к идее создания собственного видеосервиса. Спустя два года после того, как холдинг потерял контроль над ресурсом Rutube, он запускает онлайн-кинотеатр, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к холдингу.

Собеседник издания пояснил, что холдингу нужен собственный видеосервис, чтобы монетизировать в цифровой среде контент своих развлекательных телеканалов, прежде всего ТНТ. Будущее за потоковым видео, поэтому успех в интернете — «это залог выживания для телевещателей», говорит он.

Директор по корпоративным коммуникациям «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая подтвердила, что запуск видеосервиса действительно готовится. По ее словам, запуск проекта «ориентировочно» запланирован на весну. «Основная цель создания сервиса — сделать востребованный и популярный контент холдинга ближе к зрителю на всех платформах», – добавила она.

«Газпром-Медиа» был одним из первых телевещателей, кто целенаправленно инвестировал в развитие собственных видеосервисов. В 2016 году сообщалось, что холдинг пересматривает планы по развитию своих видеосервисов, сделав основную ставку на RuTube.