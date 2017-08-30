После убыточного 2016 года холдинг улучшает финпоказатели



Официальный сайт "Газпром-медиа"

Консолидированная выручка «Газпром-медиа» в первом полугодии 2017 года выросла на 6% до 40,619 млрд. рублей. Холдинг завершил первое полугодие 2017 года с операционной прибылью 2,086 млрд рублей против операционного убытка 1,224 млрд рублей годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Рост выручки в холдинге объясняют ростом рекламных доходов на развлекательных телевизионных каналах (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4 и 2х2) и спортивном канале «Матч ТВ», доходов от дистрибуции тематических каналов и организации спортивных трансляций. На положительный операционный результат повлиял рост выручки и снижение консолидированных расходов на 3%, в частности расходов на амортизацию телевизионного контента и маркетинг.

Напомним, в первом квартале 2017 года «Газпром-медиа» заработал прибыль в размере 2,481 млрд рублей, а 2016 год холдинг завершил с убытком в 28,3 млрд рублей - тогда он в 10 раз превысил убыток 2015 года.