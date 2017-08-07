На создание проекта компанию подтолкнула невероятная популярность сериала «Великолепный век»



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Киностудия КИТ, входящая в «Газпром-медиа», совместно с турецкой Maya Productions снимут сериал «Султан моего сердца» по заказу «Первого канала», сообщает «Коммерсант».

Работа над сериалом будет вестись на турецкой киностудии с участием российских и турецких актеров, но главная женская роль достанется российской актрисе. Фильм снимут на турецком языке и дублируют на русский. Договор подписан на 24 серии, планируется еще четыре сезона. Бюджет проекта не раскрывается, однако уточняется, что он «будет соизмерим с бюджетами качественного европейского проекта».

«Это самая большая международная сделка за последние годы и по бюджетам, и по количеству серий — их в два раза больше, чем у крупных российских международных проектов»,— сообщает директор по производству Александр Бондарев.

На создание проекта компанию подтолкнула популярность турецкого сериала «Великолепный век», который шел несколько лет и был продан в 50 стран, включая Россию. Благодаря его показу телеканал «Домашний» обеспечил прирост аудитории почти вдвое.

Однако конкуренты отмечают, что такие проекты редко оправдывают ожидания. «Проблема в том, чтобы найти формулу, которая позволит сделать интересный продукт для России и других территорий. Я не знаю пока ни одного случая такого успеха», - сообщают эксперты, опрошенные изданием.