«Газпром-медиа Партнеры» будет специализироваться на инвестициях по модели media for equity



Иллюстрация gazprom-media.com

«Газпром-медиа» объявил об открытии нового направления внутри медиахолдинга - «Газпром-медиа Партнеры» для инвестиций в компании по модели media for equity. Планируется, что новая структура будет инвестировать в технологические проекты, первым из которых стал стартап в сфере food tech.

О планах по созданию подразделения медиахолдинга, которое займется венчурными инвестициями, стало известно в феврале прошлого года. Сегодня официальные представители сообщили, что за это направление будет отвечать подразделение «Газпром-медиа Партнеры», которое создано в рамках группы «Газпром-медиа Технологии». Новое подразделение планирует провести до 20 сделок в течение ближайших 5 лет.

В частности, холдинг начал инвестировать в технологические компании по модели media for equity. Эта модель инвестиций - альтернатива классическому приобретению долей или участию посредством собственного капитала в быстрорастущих компаниях. А именно, медиакомпания получает долю в бизнесе компании за рекламу в СМИ и на интернет-площадках.

Вадим Федотов, генеральный директор «Газпром-медиа Технологии»



Стратегия развития холдинга предусматривает диверсификацию выручки и снижение зависимости от рекламных доходов, поэтому мы ищем новые бизнес-модели и интересных для нас партнеров, в том числе через медийные инвестиции. Мы готовы рассматривать компании, которые обладают большой аффинитивностью продукта к аудитории наших медиа-активов.



Мы планируем проводить сделки по модели media for equity в виде целевых cash-инвестиций в капитал компании, которые пойдут на размещение рекламы у аффилированных компаний холдинга. Благодаря медийным возможностям «Газпром-медиа холдинга» у нас есть опыт и глубокое понимание рынка, которые помогут в формировании эффективной медиа-кампании для быстрого роста партнера. Также наша экспертиза в сфере цифровых технологий, кросс-маркетинговых кампаний с онлайн-платформами даст партнеру существенную выгоду от рекламы.



Среди наиболее интересных объектов инвестиций «Газпром-медиа Партнеры» рассматривает b2c-компании с подтвержденной бизнес-моделью, которым на существующей стадии развития необходима масштабная медийная поддержка. Первую сделку по модели media for equity «Газпром-медиа Партнеры» заключил с сервисом по доставке продуктов питания из магазинов Instamart.

Средства пойдут на рекламную кампанию Instamart на площадках «Газпром-медиа». Инвестиция была сделана в рамках раунда А, ранее Instamart привлек 100 млн рублей от других инвесторов, в том числе Mail.Ru Group.

«Партнерство с «Газпром-медиа» – один из значимых шагов для масштабирования сервиса Instamart в Москве в этом году. Условия сделки мотивируют обе стороны максимально продуктивно использовать доступный рекламный инвентарь. Мы верим, что это отличная возможность донести преимущества сервиса до многомиллионной целевой аудитории и кратно увеличить продажи компании», – прокомментировал сооснователь и CEO Instamart Петр Федченков.