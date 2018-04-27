Внешний аудит позволил уменьшить объем мошеннического трафика до 0,5–2%

Gazprom-Media Digital провел аудит своего рекламного инвентаря на базе технологии международной компании Adloox. В I квартале селлер сделал сквозной промер всех видеоплощадок рекламной сети. Алгоритмы Adloox выявили и заблокировали девять источников с повышенным уровнем мошеннического трафика. В результате «очистки» доля нарушений с применением сложных методик сокрытия способов накрутки трафика (Sophisticated Invalid Traffic, SIVT) снизилась с 15,8% в начале года до 2% в последнюю неделю марта, сообщила пресс-служба GPMD.

Объем общего некорректного трафика (General Invalid Traffic, GIVT) в сети GPMD также сократился. По итогам тестовых замеров в ноябре-декабре 2017 года процент GIVT-трафика в партнерской сети GPMD составлял еженедельно в среднем 0,4−0,5%. Однако в отдельные недели этот показатель существенно повышался: так, в конце ноября был зафиксирован рост fraud-трафика до 1,3%. По итогам первого квартала 2018 года средний показатель GIVT-трафика не изменился и составил все те же 0,5%, однако пиковые значения опустились ниже 1%.

Уменьшение доли мошеннического трафика не привело к снижению показателя видимости (viewability) рекламы в сети GPMD — в конце марта он превысил 70%. По стандарту американской организации Media Rating Council (MRC), показ считается видимым, если более 50% площади рекламного сообщения находятся в видимой области браузера на протяжении двух последовательных секунд для видеорекламных материалов и одной секунды для баннеров. Поскольку у fraud-трафика данный показатель высокий, то сокращение объемов подобного трафика, как правило, сопровождается падением показателя видимости. Однако, по данным внутренней системы анализа видимости, GPMD сохранил видимость видеорекламы на десктопе на прежнем уровне.

Результаты GPMD лучше среднерыночных значений для российского и зарубежных рынков. По данным международных компаний-верификаторов трафика, на европейских и американском рынках доля мошеннического трафика достигает 5−15%, а показатель видимости колеблется в рамках 50−70%. По оценке компании Weborama Russia на базе промеров Adloox, доля видимых показов в Рунете в 2017 году достигла 68%, а на мошеннический трафик пришлось 45% показов. Правда, последний показатель может снижаться, так как в общий процент такого трафика Adloox ранее автоматически включал показы рекламы в необновлённых версиях браузеров.

В Adloox оценивают долю мошеннического трафика в общемировых затратах на интернет-рекламу в 2017 году более чем в 20% или в 16,4 млрд долларов. При этом расходы на него растут значительно быстрее, чем рынок интернет-рекламы в целом: отрасль выросла на 21,2% к уровню 2016 года, а затраты на мошеннический трафик увеличились на 31,4%.

Директор по развитию Gazprom-Media Digital Сергей Коренков: Время классических селлеров интернет-рекламы, занимавшихся исключительно продажей рекламного инвентаря площадок, подходит к концу. Сегодня селлер обязан не только формировать рекламный продукт и квалифицированно продавать инвентарь, но и брать на себя функции арбитра. Именно селлер должен гарантировать рекламодателями и медиаагентствам качество рекламного инвентаря. Интернет-площадкам же селлер должен обеспечить единые правила игры в том, что касается измерения параметров качества поставляемого ими инвентаря.

Коммерческий директор департамента рекламных продаж онлайн-кинотеатра ivi Александра Стрелкова: Хотя наша компания и отслеживает самостоятельно чистоту трафика, мы внедрили систему Adloox, в первую очередь, чтобы обеспечить полную прозрачность в вопросах контроля качества рекламного инвентаря. Это очень важно как для нас самих, так и для наших рекламодателей, которым мы предоставляем максимальные гарантии качества размещения и защиту от несанкционированного попадания плеера на сторонние недобросовестные площадки. Проблема чистоты рекламного инвентаря тормозит развитие всего рынка онлайн-видео, поэтому инициатива GPMD и действия каждой отдельной площадки, направленные на борьбу с мошенническим трафиком, крайне важны для всей индустрии.

Руководитель направления работы с площадками «Руформ» Андрей Лебедев: Внедрение селлером GPMD системы мониторинга качества трафика побудило и нас, вместе с нашими партнерами, устанавливать аналогичные системы мониторинга на своей стороне, — рассказывает руководитель направления работы с площадками «Руформ» Андрей Лебедев. — Таким образом, рекламный трафик «Руформ» последовательно верифицируют, как минимум, сразу две системы мониторинга: внутренняя, самого «Руформ», и компании Adloox, что существенно отразилось на качестве — показатели с каждым месяцем улучшаются, а число претензий со стороны рекламодателей снижается. В наших планах наладить аналогичную систему работы с рекламным трафиком на мобильных устройствах.

Технология Adloox позволяет обнаруживать неэффективный трафик на стороне пользователя (user-centric), оптимизировать эффективность кампании в режиме реального времени и обнаруживать неэффективный трафик или домены как до, так и после того, как эти позиции были ими приобретены (Pre and Post Bid). Adloox в состоянии обнаруживать и удалять все виды мошеннического трафика: фиксировать общий некорректный трафик (GIVT), распознавать сложные методики накрутки трафика (SIVT) и выявлять трафик, сгенерированный роботами (NHT), на всех устройствах, включая мобильные приложения.