Рекламно-информационная кампания «Российской газеты» призвана мотивировать население к чтению печатных изданий

Сегодня «Российская газета» запускает рекламно-информационную кампанию, продвигающую интерес к чтению печатных СМИ. Эта идея иллюстрируется наглядными преимуществами бумажных источников информации в сравнении с их электронными конкурентами.

Основная цель кампании – предостеречь аудиторию от «необдуманного чтения», обратив внимание читателей на уникальные особенности печатных изданий. Чтение на бумаге профессиональных журналистских материалов, уверены разработчики кампании, способствует более вдумчивому усвоению и осмыслению информации.

«Получая новости и любые иные сведения в интернете, мы, как правило, лишь поверхностно потребляем информацию, по-настоящему не оценивая ее и порой даже не запоминая. Это происходит при чтении в интернете из-за массы отвлекающих факторов, не говоря уже о ненадежности информации из сомнительных источников», – считает руководитель блока маркетинга «Российской газеты» Мария Шашаева.

Разработчики рекламной концепции надеются, что кампания поможет более молодой аудитории задуматься о проблеме поверхностности потребления информации в интернете, а старшему поколению вновь напомнит о ценности печатных изданий.

Кампания задействует различные каналы распространения: федеральные и региональные СМИ (телевидение и радио), наружную рекламу в крупных городах регионов России, социальные сети. Запланирована аудио- и визуальная реклама на транспорте, в том числе в Московском метро, в поездах РЖД.

Концепция рекламной кампании полностью разработана и воплощена сотрудниками «РГ».