К 2020 году мировой рынок видеосервисов станет еще больше – $358,4 млрд



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Американская исследовательская компания Gartner подсчитала, что в 2017 году мировые затраты на использование потребительских видеосервисов вырастут на 4,2%, до $314,3 млрд. О результатах исследования сообщает RNS.

Уже к 2020 году, по прогнозу Gartner, рынок видеосервисов увеличится на 14% к уровню 2017 года и составит $358,4 млрд.

Основная доля расходов потребителей приходится на сервисы платного телевидения: в 2017 году они составят $282 млрд, а в 2020 — $309,1 млрд.

Самое активное потребителение видеосервисов в 2017 году будет зафиксировано на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (20,8%), а также Ближнего Востока и Северной Африки (17,4%), считают в Gartner.