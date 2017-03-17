Все о кампании Possible Group для Триеннале российского современного искусства





Агентство Possible Group разработало рекламную кампанию для музея «Гараж» к Триеннале российского современного искусства. Креативщики решили рассказать о «стране, которую вы не видели»: талантливых художниках России, о которых мало кто знает. В рамках кампании вышел ролик с известным путешественником Федором Конюховым. Он рассказывает о невероятных местах, в которых побывал, и приглашает зрителей в «Гараж».

Осенью 2016 года музей современного искусства «Гараж» объявил тендер на разработку рекламной кампании к Триеннале российского современного искусства. Выиграла команда сотрудников Hungry Boys и Grape (Possible Group). Съемки ролика проводило агентство ASAP Production.

Possible Group уже успели поработать с музеем в 2015 году. Тогда креативщики представили серию роликов, приуроченных к открытию нового здания музея «Гараж». Героями видео стали рабочие: сварщик, электрик и маляр. Когда речь идет о музее искусств, даже стройка превращается в творчество. Выиграв тендер, Possible Group вновь получили возможность поработать с музеем. Согласно брифу команда агентства должна была разработать креативную концепцию для первой Триеннале российского современного искусства, ее фирменный стиль и айдентику.





Дарья Котова, директор по маркетингу и развитию музея современного искусства «Гараж»

Что касается основных задач – для нас было важно отобразить беспрецедентный по масштабу исследовательский проект, объединяющий и представляющий современных художников со всей страны; обратить внимание на то, что российское современное искусство существует и активно развивается, и, конечно, рассказать посетителям о таком важном проекте, как Триеннале российского современного искусства. Сроки проекта были максимально сжатые – с момента утверждения агентства до реализации первых этапов кампании прошло буквально 10 рабочих дней.

Триеннале российского современного искусства – проект музея «Гараж», направленный на развитие и популяризацию современного искусства в России. Триеннале будет проходить раз в три года. На выставке в этом году (10 марта- 14 мая) представлены работы более 60 художников, которых отобрали кураторы музея в ходе исследований более 40 городов России.

Рекламная кампания началась с новости о запуске арт-туристического агентства «Гараж». Креативщики создали специальный сайт агентства, где можно было заказать арт-тур по любому из 40 городов России (эти же города представлены в Триеннале). Даты поездки совпадали с датами проведения мероприятия. Совпадали также цены на билеты. Заброниров поездку, пользователь подписывался на новостную рассылку музея и готовился к предстоящему туру. В основу креативной концепции легла идея большого путешествия по России, говорят авторы проекта. Тогда же появился слоган кампании «Страна, которую вы не видели» и хэштег #странакоторуювыневидели.

Новость о создании музеем «Гараж» собственного туристического агентства была опубликована во многих СМИ. Некоторые читатели даже присылали в музей письма с вопросами о трудоуйстройстве в необычную арт-турфирму. Затем у ваставки появился свой собственный полноценный сайт с детальной информацией об участниках Триеннале и расписании. После закрытия Триеннале веб-платформа превратится в информационный ресурс о российском искусстве на русском и на английском языке.





Михаил Синельщиков, Copywriter, Possible Group

К сожалению, сегодня россияне очень мало знают о стране, в которой живут. Большинство наших соотечественников не особо углубляется в изучение региональных особенностей России, а их представления о стране основываются исключительно на общедоступных фактах, транслируемых, порой, довольно однобоко.Триеннале демонстрирует региональные и культурные особенности российской действительности с нестандартной точки зрения, которую выражают современные художники, обладающие способностью показать привычные нам вещи необычным способом.





Антон Водогреев, Art Director, Possible Group

Опираясь на придуманную концепцию, родилась и идея, реализованная в айдентике проекта. Мы использовали визуальный эффект, стимулирующий обратить на себя внимание и присмотреться к изображению. Только после подробного изучения немного режущих глаз полос, символизирующих информационный шум, можно разглядеть ранее незаметный контур нашей страны, – той, которую мы пока не видели, – изображенной представителями современного искусства.

Екатерина Антипова, Creative Director, Possible Group

Перед агентством стояла нетривиальная задача: привести на выставку современного искусства так называемую «широкую публику» – тех, кто зачастую не знает о современном искусстве или относится к нему скептически. И этот, на первый взгляд, негативный момент стал отправной точкой для креатива. Триеннале российского современного искусства мы решили представить как возможность не просто увидеть картины или инсталляции, но совершить своеобразное путешествие, увидеть Россию с новой стороны, под другим углом, с помощью современных художников, живущих в этой стране здесь и сейчас. Эта идея была сразу принята музеем «Гараж» – мы, что называется, попали в «десятку».



Сегодня в России особенно остро стоит вопрос самоидентификации, мы часто можем жить в одном городе, но при этом как будто в совершенно разных странах – каждый воспринимает Россию очень по-своему. Поэтому мы выбрали главным героем нашего видео Федора Филипповича Конюхова – человека, который больше всех путешествовал по России и точно знает ее лучше многих.

Центральным элементом кампании стал ролик с участием Федора Конюхова. Известный путешественник призвал зрителей тоже взглянуть на страну, которую они не видели. Съемки проходили и в самом музее - в одном из павильонов команда воссоздала полноценное купе поезда. Как рассказывают авторы проекта, график путешественника крайне плотный, поэтому съемки пришлось переносить. Кампания продлится до конца Триеннале (14 мая) и будет включать в себя также и офлайн-активации.

Состав творческой группы

Музей современного искусства «Гараж» (клиент)

Антон Белов, директор

Кейт Фаул, главный куратор

Екатерина Иноземцева, Снежана Кръстева, Валентин Дьяконов, Андрей Мизиано, кураторы

Дарья Котова, директор по маркетингу и развитию

Hell Kit, руководитель отдела дизайна и рекламы

Никита Михин, младший дизайнер

Алена Соловьева, ведущий менеджер по связям с общественностью

Александра Сербина, менеджер по связям с общественностью

Ольга Яжгунович, координатор

Нина Андреева, координатор по работе с контрагентами

Екатерина Валетова, менеджер интернет-проектов

Никита Нечаев, редактор сайта

Анна Пигарева, контент-менеджер

Possible Group (креатив)

Екатерина Антипова, Артем Филимонов, креативные директора

Михаил Синельщиков, креатив

Алексей Фетисов, Роман Антонов, Антон Водогреев, арт-директора

Кирилл Клиппинштейн, Евгения Осиновская, дизайнеры

Вадим Стольберг, аккаунт-директор

Наталья Муравьева, аккаунт-менеджер

Дмитрий Кузнецов, менеджер проектов

Айрат Халилюллов - копирайтер

ASAP Production (продакшн)

Ася Котельникова, генеральный продюсер

Макс Кузьмин, креативный продюсер

Таня Гапурова, бизнес-директор

Юля Богданович, исполнительный продюсер

Алим Унагасов, постпродакшн-супервайзер

Кирилл Новиков, режиссер-постановщик

Ян Ясинский, оператор-постановщик

Константин Витавский, художник-постановщик

Антон Мироненков, режиссер монтажа