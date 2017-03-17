Агентство Possible Group разработало рекламную кампанию для музея «Гараж» к Триеннале российского современного искусства. Креативщики решили рассказать о «стране, которую вы не видели»: талантливых художниках России, о которых мало кто знает. В рамках кампании вышел ролик с известным путешественником Федором Конюховым. Он рассказывает о невероятных местах, в которых побывал, и приглашает зрителей в «Гараж».
Осенью 2016 года музей современного искусства «Гараж» объявил тендер на разработку рекламной кампании к Триеннале российского современного искусства. Выиграла команда сотрудников Hungry Boys и Grape (Possible Group). Съемки ролика проводило агентство ASAP Production.
Possible Group уже успели поработать с музеем в 2015 году. Тогда креативщики представили серию роликов, приуроченных к открытию нового здания музея «Гараж». Героями видео стали рабочие: сварщик, электрик и маляр. Когда речь идет о музее искусств, даже стройка превращается в творчество. Выиграв тендер, Possible Group вновь получили возможность поработать с музеем. Согласно брифу команда агентства должна была разработать креативную концепцию для первой Триеннале российского современного искусства, ее фирменный стиль и айдентику.
Дарья Котова, директор по маркетингу и развитию музея современного искусства «Гараж»
Триеннале российского современного искусства – проект музея «Гараж», направленный на развитие и популяризацию современного искусства в России. Триеннале будет проходить раз в три года. На выставке в этом году (10 марта- 14 мая) представлены работы более 60 художников, которых отобрали кураторы музея в ходе исследований более 40 городов России.
Рекламная кампания началась с новости о запуске арт-туристического агентства «Гараж». Креативщики создали специальный сайт агентства, где можно было заказать арт-тур по любому из 40 городов России (эти же города представлены в Триеннале). Даты поездки совпадали с датами проведения мероприятия. Совпадали также цены на билеты. Заброниров поездку, пользователь подписывался на новостную рассылку музея и готовился к предстоящему туру. В основу креативной концепции легла идея большого путешествия по России, говорят авторы проекта. Тогда же появился слоган кампании «Страна, которую вы не видели» и хэштег #странакоторуювыневидели.
Новость о создании музеем «Гараж» собственного туристического агентства была опубликована во многих СМИ. Некоторые читатели даже присылали в музей письма с вопросами о трудоуйстройстве в необычную арт-турфирму. Затем у ваставки появился свой собственный полноценный сайт с детальной информацией об участниках Триеннале и расписании. После закрытия Триеннале веб-платформа превратится в информационный ресурс о российском искусстве на русском и на английском языке.
Михаил Синельщиков, Copywriter, Possible Group
Антон Водогреев, Art Director, Possible Group
Екатерина Антипова, Creative Director, Possible Group
Сегодня в России особенно остро стоит вопрос самоидентификации, мы часто можем жить в одном городе, но при этом как будто в совершенно разных странах – каждый воспринимает Россию очень по-своему. Поэтому мы выбрали главным героем нашего видео Федора Филипповича Конюхова – человека, который больше всех путешествовал по России и точно знает ее лучше многих.
Центральным элементом кампании стал ролик с участием Федора Конюхова. Известный путешественник призвал зрителей тоже взглянуть на страну, которую они не видели. Съемки проходили и в самом музее - в одном из павильонов команда воссоздала полноценное купе поезда. Как рассказывают авторы проекта, график путешественника крайне плотный, поэтому съемки пришлось переносить. Кампания продлится до конца Триеннале (14 мая) и будет включать в себя также и офлайн-активации.
Состав творческой группы
Музей современного искусства «Гараж» (клиент)
Антон Белов, директор
Кейт Фаул, главный куратор
Екатерина Иноземцева, Снежана Кръстева, Валентин Дьяконов, Андрей Мизиано, кураторы
Дарья Котова, директор по маркетингу и развитию
Hell Kit, руководитель отдела дизайна и рекламы
Никита Михин, младший дизайнер
Алена Соловьева, ведущий менеджер по связям с общественностью
Александра Сербина, менеджер по связям с общественностью
Ольга Яжгунович, координатор
Нина Андреева, координатор по работе с контрагентами
Екатерина Валетова, менеджер интернет-проектов
Никита Нечаев, редактор сайта
Анна Пигарева, контент-менеджер
Possible Group (креатив)
Екатерина Антипова, Артем Филимонов, креативные директора
Михаил Синельщиков, креатив
Алексей Фетисов, Роман Антонов, Антон Водогреев, арт-директора
Кирилл Клиппинштейн, Евгения Осиновская, дизайнеры
Вадим Стольберг, аккаунт-директор
Наталья Муравьева, аккаунт-менеджер
Дмитрий Кузнецов, менеджер проектов
Айрат Халилюллов - копирайтер
ASAP Production (продакшн)
Ася Котельникова, генеральный продюсер
Макс Кузьмин, креативный продюсер
Таня Гапурова, бизнес-директор
Юля Богданович, исполнительный продюсер
Алим Унагасов, постпродакшн-супервайзер
Кирилл Новиков, режиссер-постановщик
Ян Ясинский, оператор-постановщик
Константин Витавский, художник-постановщик
Антон Мироненков, режиссер монтажа