Клип американского рэпера Уиза Халифы, посвященный Полу Уокеру, посмотрели почти 2,895 миллиарда раз



Клип южнокорейского исполнителя PSY на песню Gangnam Style потерял первую позицию в списке самых популярных видео на YouTube. Лидерство перехватил клип на песню See You Again американского рэпера Уиза Халифы.

Трек See You Again, записанный записанный совместно с певцом Чарли Путом, стал саундтреком к фильму "Форсаж 7", который вышел в прокат в 2015 году. Клип Уиза Халифы посвящен Полу Уокеру, сыгравшему одного из главных героев во франшизе. Актер погиб в 2013 году в автомобильной аварии.

Сейчас у нового лидера рейтинга почти 2,895 миллиарда просмотров, тогда как у Gangnam Style — 2,894 миллиарда.

Среди других самых популярных видеороликов на YouTube также значатся клип Джастина Бибера на песню "Sorry", "Sugar" Maroon 5, и даже эпизод российского мультфильма "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс Каша".