Dating-сервис теперь не про любовь – про работу

G8 Clients Dating – сервис, где вы можете назначить встречу с людьми из крупнейших компаний России во время фестиваля G8 27-28 ноября.

Организаторы предлагают выбрать клиента мечты и поделиться приглашением в Facebook. Три самые популярные компании получат 10 билетов, а гости фестиваля смогут познакомиться с клиентом.

Фестиваль креативности состоится в Москве, 27-28 ноября. В первый день школа ИКРа представит лекции и мастер-классы на территории дизайн-завода FLACON.

28 ноября G8 открывает тематические секции на площадке Digital October. В главном зале Коммуникации директора по маркетингу крупнейших интернациональных компаний поделятся инновационными идеями и кейсами.

«ПараТайп» собирает шрифтовых дизайнеров, арт-директоров и художников из России, Франции, Великобритании, Греции и Германии в секции Дизайн. Hello Bloggers представят популярных блоггеров, которые расскажут о том, как создавать вовлекающий контент и удерживать внимание подписчиков.

Faces&Laces приглашают основателей успешных локальных брендов и лидеров мнений для дискуссий на темы продвижения и производства модной одежды и тенденций уличной культуры. В секции Events вы узнаете, как правильно организовать запоминающиеся события на основе последних трендов или с применением инновационных технологий.

Издатели и журналисты соберутся в зале Media для обсуждения актуальных проблем развития СМИ и сотрудничества площадок с брендами.