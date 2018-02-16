Компания БЕКО продлила сотрудничество с «Барселоной» на три сезона

Наверное, мало, кто может являться для ребенка или подростка бОльшим авторитетом, чем его кумир. Копируя манеры любимого певца или певицы, спортсмена или модели, ребенок ищет себя, но не всегда подмечает нужные черты для подражания.

Компания БЕКО планирует помочь детям «скопировать» лучшие качества их кумиров и обратить внимание родителей на насущные мировые проблемы подрастающего поколения.

Несколько лет назад турецкий производитель бытовой техники БЕКО (Beko — Koç Holding) стал основным глобальным партнером испанского футбольного клуба «Барселона». Сейчас бренд объявил о продлении сотрудничества и о запуске кампании «Живи как Профи», направленной на борьбу с проблемой детского ожирения во всем мире.

В течение ближайших трех спортивных сезонов будет реализован ряд важных совместных инициатив.

«Мы с большим удовольствием продлеваем соглашение с одним из величайших футбольных клубов мира. Компания БЕКО, как и ФК „Барселона“, гордится своей многолетней историей постоянного повышения стандартов и достижения новых вершин. Кроме того, мы верим в то, что спорт обладает невероятно мощным потенциалом сближения людей благодаря общим ценностям, командному духу и стремлению к ежедневному улучшению жизни», — рассказывает Али И. Коч (Ali Y. Koç), заместитель председателя правления Koç Holding.

Целью первой совместной инициативы «Eat Like A Pro» является борьба с глобальной проблемой детского ожирения. Бренд планирует подобрать и адаптировать для детей рецепты блюд, составляющих основу рациона их кумиров — игроков ФК «Барселона», уделяющих большое внимание именно правильному питанию.

«Я испытываю радостное волнение от того, что меня выбрали послом такой важной и беспрецедентной информационной кампании. Еще в раннем возрасте, с момента участия в серьезных соревнованиях, я переосмыслил важность здорового питания. А после того, как у меня самого появились дети, я стал уделять выбору еды и приготовлению полезных блюд особое внимание. Я горжусь, что имею возможность повлиять на решение проблемы детского ожирения, работая над этим вместе с БЕКО и своим клубом», — поделился футболист Жерар Пике.

Более подробно о кампании можно узнать на сайте. Сообщается, что планируется запуск и российской версии ресурса.