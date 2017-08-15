Премьер-министр пповедет совещание по вопросам реализации программы «Цифровая экономика РФ»



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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание, на котором обсудят реализацию программы «Цифровая экономика РФ», сообщает пресс-служба кабинета министров.

Программу «Цифровая экономика», рассчитанная до 2024 года, была утверждена в конце июля. Она определяет цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики. К базовым направлениям отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность.

Цифровые данные - это ключевой фактор производства во всех сферах социально-экономической деятельности, а это, в свою очередь, является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, экономического роста и национального суверенитета. По словам Медведева, перевод экономики в цифру – вопрос глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности России.

«Медведев проведет совещание, на котором обсудят реализацию программы «Цифровая экономика РФ». В совещании примут участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр экономического развития Максим Орешкин, руководители профильных компаний», — говорится в сообщении.

Ранее компания McKinsey Россия в отчёте «Цифровая Россия: новая реальность» отметила, что экономический эффект от цифровизации экономики РФ может увеличить ВВП страны на 4,1–8,9 трлн рублей к 2025 году.