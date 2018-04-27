В течение пяти лет автоконцерн намерен сэкономить 25,5 млрд долларов

Ford Motor Co. планирует прекратить продажи седанов в Северной Америке и сэкономить вдвое больше средств в течение пяти лет, чем планировал ранее. Автоконцерн намерен пересмотреть или даже избавиться от неприбыльных бизнес-направлений, а также сократить расходы на маркетинг и сбыт, пишет AdAge.

Полгода назад компания представила план по сокращению издержек. В октябре глава Ford Motor Co. Джим Хэкетт заявил, что к 2022 году производитель хочет сэкономить 14 млрд долларов, теперь планка повысилась до 25,5 млрд долларов. Кроме того, автоконцерн сдвинул сроки достижения 8-процентной рентабельности продаж — 2020 год вместо 2022-го. Финдиректор Боб Шэнкс не смог сказать, придется ли Ford Motor Co. сокращать рабочие места в рамках новой стратегии.

Почти половина заявленной суммы придется на сбыт и маркетинг — здесь компания проведет оптимизацию, снизит рекламный бюджет, остальное — на разработку, производство, материалы, IT. Что касается неприбыльного бизнеса, то по каждому будет приниматься отдельное решение: изменить объем инвестиций, найти партнера, отказаться от продукта или рынка.

Накануне Ford Motor Co. отчитался о росте квартальной выручки на 7%, чистой прибыли — на 9% и на этом фоне повысил прогноз. Производитель продолжит сокращать портфолио, поскольку потребители переходят на пикапы, внедорожники и кроссоверы. Так, бренду Lincoln в целом ничего не угрожает, но в Китае его продажи падают, признают в компании.