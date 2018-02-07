В дебютный топ-лист криптомиллионеров вошли 19 человек

В дебютный рейтинг криптомиллионеров, составленный Forbes и опубликованный на сайте издания, вошли 19 человек, в том числе изобретатель второй крупнейшей криптовалюты в мире – Ethereum, канадец с русскими корнями Виталик Бутерин.

Престижное издание впервые опубликовало рейтинг людей, которые «сколотили» состояние на криптовалюте. Лидером рынка стал один из основателей криптовалютной платформы Ripple Крис Ларсен. По данным Forbes, его состояние оценивается в $7,5-8 млрд. Популярный журнал отдал серебро сооснователю Ethereum Джозефу Лавину с состоянием в $1-5 млрд. Почетное третье место занял глава криптовалютной биржи Biance Чанпэн Чжао ($1,1-2 млрд).

На 17 месте в списке криптобогачей расположился канадец с русскими корнями – Виталик Бутерин, изобретатель второй крупнейшей криптовалюты в мире – Ethereum. Состояние юного гения оценивается в $400-500 млн. Валерий Вавилов, владелец компании по майнингу биткоина BitFury, занял 13 место, его состояние оценивается в $500-700 млн.

«Учитывая, что рынок криптовалют непрозрачен и гиперволатилен, мы представляем наш первый список богатейших людей на этом рынке с примерными диапазонами их состояний. Наши расчеты основываются на данных о запасах криптовалют, прибыли после уплаты налогов при торговле криптоактивами, долях в компаниях, которые связаны с криптовалютами», – отмечает редактор Forbes Рэндалл Лейн.