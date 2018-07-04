Девушки, которые вели расписание главного редактора, отказались подтвердить его отсутствие на рабочем месте

Группа ACMG уволила ассистента главного редактора Forbes Викторию Иванову и менеджера проектов Елизавету Зинину, которые отказались подтвердить, что бывший главный редактор издания Николай Усков нерегулярно появлялся на рабочем месте, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на два источника, близких к изданию.

Директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман заявил, что уход Зининой и Ивановой никак не связан с увольнением Ускова. Зинина работала ассистентом вице-президента ACMG Екатерины Тихомировой, а затем получила повышение до позиции организационного менеджера. Она «ушла из компании по соглашению сторон из-за неудовлетворенности по результатам последней конференции». Зинина подтвердила, что в ACMG ее просили свидетельствовать об отсутствии Ускова на рабочем месте, но она отказалась. «После этого никаких угроз об увольнении в мой адрес не поступало. Я решила уйти из компании еще до этой истории, просто она стала последней каплей», — заявила Зинина.

По штатному расписанию у Ускова не было своего ассистента, рассказал представитель ACMG. Виктория Иванова — бывший ассистент вице-президента Екатерины Тихомировой. «По результатам испытательного срока было принято обоюдное решение о не продолжении трудового договора», — пояснил Озман.

«К сожалению, все это происходит потому, что господин Усков продолжает эскалацию конфликта „сотрудника с работодателем“ в публичной плоскости для решения собственных пиар-задач и выдает желаемое за действительное», — добавил представитель группы.

«Думаю, все это происходит потому, что компания, в которой вы работаете, нарушает закон о средствах массовой информации и лицензионное соглашение, трудовое законодательство, систематически расправляется с неугодными сотрудниками, да еще не платит решительно никому в срок и в полном объеме. Тут даже не надо выдавать желаемое за действительное. Действительное превосходит всякое желаемое», — прокомментировал слова Озмана Усков, добавив, что поддерживает решение сотрудниц об уходе из издания.

Напомним, в июне Николая Ускова, возглавлявшего российскую версию журнала Forbes последние два года, уволили по решению собственника. Представитель медиагруппы ACMG, владеющей лицензией на журнал в России, рассказал, что причина увольнения — «неудовлетворенность качеством» работы и нарушения трудового контракта. В рамках заключенного с медиа-менеджером контракта, он не имел права, в частности, участвовать в «сторонних мероприятиях других брендов», но неоднократно нарушал это положение. Сам Усков называет причиной своего увольнения — конфликт с Александром Федотовым, владеющим лицензией на журнал в России.