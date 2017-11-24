Флешмоб обращает на возможности детского эндопротезирования при костных саркомах

Завязать шнурки – такое простое действие, которое теперь поможет детям вернуться к здоровой жизни. Долгое время считалось, что ампутация является единственным методом лечения костной саркомы, который может привести к выздоровлению. Но в настоящее время органосохраняющее лечение с установкой высокотехнологичного протеза позволяет детям вернуться к полноценной и здоровой жизни.

Ежегодно в России сотни детей с онкологическими опухолями костной системы нуждаются в операциях по установке эндопротезов. Фонд «Линия жизни» помогает собирать средства для спасения детей, больных костной саркомой, по всей стране.

«Мы хотим, чтобы живая энергия людей помогла сохранить жизнь детям, которым поставлен диагноз костная саркома. Именно поэтому фонд «Линия жизни» запускает онлайн-флешмоб #шнуркидобра. Давайте сделаем так, чтобы как можно больше людей узнало о таких жизнеспасающих операциях», – сообщает президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Каждый участник флешмоба сможет прочувствовать, что ждёт детей, которым грозит ампутация, если им вовремя не установить эндопротезы.

Как принять участие во флешмобе:

Найти знакомого человека, на котором надета обувь со шнурками

Связать свою ногу с его ногой шнурками

Выложить фото в социальные сети с хэштегом #шнуркидобра

Каждое ваше фото – это 50 рублей, которые британский обувной бренд Betsy переведет в фонд «Линия жизни»

Узнать о кампании подробнее, а также сделать пожертвование можно на сайте.

Корреспонденты Состава уже приняли участие во флешмобе.