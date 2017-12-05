Глобальная коммуникационная сеть взяла сразу три награды ICCO Global Award

Глобальная коммуникационная сеть FleishmanHillard завоевала сразу три глобальные награды ICCO Global Awards, присуждаемые Международной ассоциацией консультантов в области связей с общественностью (ICCO), включая Лучшее агентство года EMEA.

Премия ICCO Global Awards организуется Международной ассоциацией консультантов в области связей с общественностью (ICCO) и отмечает лучшие глобальные PR-кампании, используя в качестве основного критерия оценки эффективность проекта. Премию поддерживают PR-ассоциации, представляющие более 55 стран мира.

FleishmanHillard признано лучшим агентством в регионе EMEA и США, а директор по работе с клиентами лондонского офиса FleishmanHillard Fishburn Саймон Ричардс завоевал награду Rising Star of The Year.

«Нам очень приятно, что FleishmanHillard было трижды отмечено престижной наградой ICCO Global Awards, в том числе как лучшее агентство года в регионе EMEA. Хотела бы поблагодарить организаторов премии – Международную ассоциацию консультантов в области связей с общественностью за такую высокую оценку, мы невероятно рады разделить с нашими коллегами эту победу!», - прокомментировала такие результаты Елена Фадеева, основатель и генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, президент Коммуникационной Группы «Орта».