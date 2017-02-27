Футбольный клуб монетизирует свои игры и новости



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Футбольный клуб "Бавария" Мюнхен совместно со спонсором Deutsche Telekom запустили платную ТВ-платформу для собственный болельщиков. С помощью ресурса фанаты и просто любители футбола смогут следить за новостями ФК 24 часа в сутки, пишет The Drum.

Стоимость подписки на месяц составляет 5,95 евро. За эти деньги пользователи также получат право на доступ к IPTV Entertain TV, а также официальному сайту и приложению ФК "Бавария".

"В рамках новой платформы мы предложим нашим болельщикам не только игры команды, но также эксклюзивные интервью, программы в формате "ток-шоу" и многое другое. Мюнхенская "Бавария" стала первым немецким футбольным клубом, у которого появился свой собственный ТВ-канал", - отметил директор ФК по коммуникациям Штефан Меннерих.

По словам представителей футбольного клуба, запуск собственной ТВ-платформы станет еще одним источником привлечения внимания болельщиков. Для всех из них первая неделя смотрения канала будет бесплатной. 12 месяцев бесплатной подписки получат некоторые клиенты Deutsche Telekom.