Встреча президентов России и США запланирована на 16 июля

Финская пивоварня, расположенная в городе Куопио, готовится выпустить специальное пиво по случаю планируемой в Хельсинки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Helsingin Sanomat.

На этикетке специального пива для саммита изображены оба президента, а посередине расположена надпись: «Давай разберемся с этим как взрослые». Всего будет выпущено 10 тысяч бутылок пива, небольшие партии отправят в посольства РФ и США.

«Когда стало известно, что Трамп и Путин готовят встречу в Хельсинки, мы подумали, что для нас это прекрасная возможность дать им несколько наметок для переговоров, чтобы наверняка добиться хороших результатов», — рассказал исполнительный директор пивоварни.

Кроме того, к встрече планируется выпустить 160 упаковок кофе весом по 250 г, а также серию футболок.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. Лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.